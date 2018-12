Escucha "Summer love", el nuevo sencillo de la Princesa Alba junto a Gianluca

A tono con el verano y el calor, la Princesa Alba publicó "Summer love", un nuevo sencillo que cuenta con la colaboración del también trapero Gianluca.

El tema fue producido por el músico pop Francisco Victoria y presenta un notorio avance en las técnicas de producción y grabación a ya más de un año del debut de Trinidad Riveros en el mundo de la música con su canción "My only one".

Gentileza

El lanzamiento de “Summer Love” en vivo se realizará el próximo 22 de diciembre en Matucana 100, donde repasará su reciente mixtape “Diamantes” y adelantará otras piezas exclusivas de lo que será su futuro primer LP.

El tema se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming y también puedes escuchar el sencillo aquí: