Patricia Maldonado no está segura del futuro desempeño de María Luisa Godoy en el Festival de Viña: "Le falta peso"

Falta cada vez menos para el esperado Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y la tensión crece, tanto por sus artistas invitados como por aquellos que oficiaran como anfitriones.

Y es que la pesada carga esta vez está sobre los hombros de Martín Cárcamo, representando a Canal 13, y María Luisa Godoy, por parte de TVN.

Y es de esta última que Patricia Maldonado habló en su programa en la Radio Agricultura, así como afilando los colmillos para sus descarnadas críticas que año tras año son parte esencial del análisis del prestigioso certamen musical.

“No es por nada, yo sé que va a causar polémica esto y todo lo demás, pero yo encuentro que la animadora de Viña, la María Luisa Godoy, me cae bien, yo no puedo decir que no, una chica que conozco yo, encuentro que es mucho… encuentro que el Festival de Viña del Mar no es cualquier Festival”, dijo Maldonado en "Sin límite", espacio que conduce junto a Raquel Argandoña.

“Yo la vi ahora para la Teletón, que es una cosa mucho más fácil, mucho más fácil… le falta peso”, detalló, pero agregando que si le sorprende (como pasó con Soledad Onetto), "aquí mismo le pido disculpas”.

"Tengo derecho a decir que tengo aprehensiones. Porque encontré que estuvo medio debilita. A lo mejor va a subir al escenario y lo va a llenar”, concluyó la opinóloga.