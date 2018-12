"Y pensar que algunas caen": Steffi Méndez funa a hombre que le ofreció ser su "sugar daddy"

Ya son varios los famosos que han utilizado sus redes sociales para dejar en evidencia a quienes intentan propasarse con ellos. La última en hacerlo fue Steffi Méndez, quien funó a un sujeto que le hizo una atrevida propuesta a través de Instagram.

Según mostró en una historia, el hombre la habría contactado para ofrecerle ser su "sugar daddy", nombre que se le da a quienes ofrecen una vida de lujos a mujeres que, por lo general, son menores que ellos.

"Hola Steffi, cómo estás? Disculpa mi intromisión a tu Instagram, pero vengo llegando a Chile por unos negocios y me encantaría proponerte algo", comienza escribiendo el hombre, cuya identidad no fue revelada.

En los mensajes, se excusa diciendo que no cree ser feo y que tiene intenciones de convertirse en su "proveedor". Además, se disculpó por la petición, pero insistió en el interés por la joven.

A continuación revisa la captura:

Steffi Méndez funa a sujeto en redes sociales / Instagram

La actriz en formación respondió "Perdón?", y no dudó en hacer pública la situación a través de la misma red social.

"Y pensar que algunas caen", fue el mensaje que la hija del cantante DJ Méndez puso sobre la historia.

Recordemos que anteriormente han aparecido otros casos, en los que figuras de la farándula han hecho públicos estos episodios.

Hace un tiempo, Fanny Cuevas publicó una conversación en la que un seguidor le pidió ayuda para dejar de ser virgen.

"No me pescan mucho y estoy desesperado", fue uno de los mensajes que recibió. Sin embargo, nada salió como esperaba, pues la ex Mundos Opuestos lo funó a través de Instagram. "Hoy hay gente estúpida o súper estúpida", escribió.