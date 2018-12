"Ahora te toca a ti": Los odiosos mensajes que recibió Amparo Noguera tras su salida de TVN

Hace dos semanas, y en medio de la intensa crisis de TVN, donde hubo más de 100 trabajadores despedidos, se conoció que el contrato de Amparo Noguera no sería renovado. Una noticia que llegaba sólo tiempo después de que la actriz causara polémica por sus dichos en un acto en el Museo de la Memoria, donde gritó "No a la Paty Maldonado en Megavisión. Sí a los Alejandro Goic”, acompañada de Aline Kuppenheim.

Publimetro Chile “No me hagas hablar”: Tonka Tomicic deja entrever que Francisca García-Huidobro ya es parte de Canal 13 En una conversación se confirmaría que deja CHV

A sólo días de su salida del canal estatal, Amparo Noguera habló con la revista Ya de su proceso actual, su carrera, la fallida negociación que tuvo con TVN y la serie de mensajes odiosos que le han llegado en las últimas horas.

“Me aparecen en el teléfono esos mensajes (…) El (Marcelo) Alonso me prohíbe que los lea, dice que son cuatro pelotudos, anónimos, que lo repiten y lo repiten. Que les causa alegría mi salida. ‘Mira cómo te llegó de vuelta’, dice. ‘Ahora te toca a ti’… ese tipo de cosas”, dice, extrañada aún, porque "jamás me imaginé que iba a causar tanto odio a mi persona y tanta felicidad en los demás que a mí me hayan, comillas, despedido, como pusieron en los titulares”.

Por eso, Amparo Noguera fue clara en rechazar cualquier tipo de odio. “El odio yo creo que es malo venga de donde venga. No importa si yo soy de este bando o del otro. Uno apela siempre al respeto del ser humano. Y como comunicadora, yo lo tengo. Lo tengo enormemente en mi trabajo y en cada opinión que doy”, sentenció.