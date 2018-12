Hailey Baldwin abandona Instagram y las razones sorprenden a sus fans

Hailey Baldwin, la esposa del cantante Justin Bieber, está cansada de las críticas que recibe diariamente por sus redes sociales, especialmente a través de su Instagram.

Por eso, a través de esa red social se desahogó con sus fans e informó una sorprendente decisión, y es que se va a tomar una pausa de esta red social.

“Me tomo un descanso. Instagram es una herramienta increíble y una gran manera de estar en contacto e interactuar con los demás. Pero la negatividad grita fuerte. Estar fuera de Instagram es lo mejor. Cada vez que me tomo un descanso me siento mejor, más feliz. Cuando vuelvo inmediatamente tengo ansiedad y me siento triste", publicó la modelo a través de sus historias de Instagram.

Explicó que “es difícil centrarte en tu salud mental y tu bienestar cuando cada vez que abres Instagram alguien está destrozando tu trabajo o tu relación o esencialmente cualquiera de las cosas de tu vida que son positivas”.

La esposa de Bieber aseguró que no permitirá que nadie le haga sentir que hace algo mal en su vida por disfrutar y sentirse feliz.

"No creo que estemos llamados a vivir una vida en la que seamos tan fácilmente atrapados por extrañas opiniones. Necesitamos expresar más amor y apoyo en lugar de derribar y juzgar constantemente a la gente. En este mundo ya hay suficiente odio, daño y pena así que la última cosa que necesitamos es más negatividad”.

Sus fans aun no lo pueden creer y están sorprendidos, pues no imaginaban que Hailey Baldwin estaba tan afectada por los comentarios negativos.

"Hailey no nos dejes, no puedo creer que haya gente tan mala", "no le hagas caso a esas personas, tú vales mucho y te amamos", "nunca imaginé que ella se sentía así, la gente debe dejar de ser tan cruel", fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes sus fans.