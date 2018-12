Continúa la polémica en "Intrusos": Claudia Schmidt trata de mentirosa a Mariela Sotomayor y filtra conversación con ella

Este miércoles, la panelista de Intrusos Claudia Schmidt remeció el mundo de la farándula luego de subir un revelador pantallazo de una conversación sostenida con Mariela Sotomayor.

Recordemos que la semana pasada se dio a conocer la salida de la periodista del programa y desde entonces, no han cesado las reacciones.

La primera en referirse al tema fue la misma Mariela, quien reveló que siempre se sintió como una "intrusa en Intrusos". "No lograba acoplarme al equipo. Siento que ellos me vieron como una extraña", dijo.

Publimetro Chile "Voy a triunfar en el humor, acuérdense de mí": El día en que Felipe Avello vaticinó su llegada al Festival de Viña Lo hizo en el programa "kamaleón" de TVN

Pero eso no fue todo. También aclaró que no quiso despedirse en el programa porque "hay personas que no me hicieron sentir cien por ciento bien". "Si una no se siente bien en un lugar es porque hay personas que te lo hacen sentir así", dijo.

Inmediatamente, se habló de una posible rencilla con Claudia Schmidt, aunque Mariela Sotomayor nunca entregó los nombres de los aludidos.

Pero ahora, la panelista de Intrusos publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, dando cuenta de la mala onda que existe entre ambas. En ella, Claudia mostró un mensaje enviado por la periodista en el que le pide que no hable de ella. "Sé tu gran secreto de cuando llegaste a Chile", escribió.

Además, aludió al pasado de la uruguaya y la invitó a revisar las cosas que ha dicho de ella. También le advirtió que tiene abogados y que está "muy protegida ante tus artimañas malignas de brujería".

"Así es esta mujer @mariela_sotomayor deja de hacer amenazas internas y más aún falsas. Voy por la vida libre, sin caretas y no tengo nada que ocultar", escribió Claudia Schmidt.

Publimetro Chile No sin una última polémica: "Soa Ledy" fue eliminada por tercera vez de "Pasapalabra" La profesora calameña se despidió nuevamente del programa conducido por Julián Elfenbein.

Revisa el mensaje a continuación: