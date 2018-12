Duro momento en “Pasapalabra” por prueba con reggeton: invitados en picada contra Julián

Hoy se enfrentan en Pasapalabra, el popular programa de CHV dos personajes muy queridos por el público. Se trata de Luis Medel y Alan González.

El conflicto estalló en la sección de “La Pista Musical”, donde los participantes deben adivinar una canción tras una serie de pistas.

La primera es escuchar un trozo muy corto y era el turno del equipo de “Don Luis” Medel. En ese momento en el pequeño se escuchó una melodía fácilmente reconocible como un ritmo de reggeton.

El hecho enfadó de manera notoria e inmediata al concursante. ¿Por qué? Por su odio a este género musical.

Polémica en Pasapalabra

El tema no fue bien recibido por ninguno de los dos participantes, pero fue Luis quien entró de golpe a la discusión.

“Yo no quiero ser majadero, pero esta parte ¿se llama pista musical? Ya po, entonces hablemos de música, no pongan reggeton”, dijo el ex panelista de Primer Plano.

“A mí tampoco me gusta el ninguneo a la gente que no le gusta el reggeton, a mí tampoco me gusta el reggeton”, enfatizó Julián, que continuó diciendo que “es lo más descargado en Spotify, los artistas que hacen reggeton triunfan en general”.

“Que tengan mil reproducciones en YouTube no hace que sean mejor que Mozart”, polemizó Luis.

Los twitteros también usaron la plataforma para expresar su opinión, donde ésta estaba dividida entre Luis y Julián

Después de la polémica el animador se lo tomó con humor y de vez en cuando recordaba al estilo musical.

Finalmente para la segunda prueba musical terminó con la polémica comenzando el desafío diciendo: “San Horacio, San Valentín Trujillo, te rogamos, por el bien de este programa, que no sea un reggeton”.

Cabe destacar que esta prueba recibió muchas críticas por parte de los usuarios de redes sociales por lo que le costó a Carla Ballero y Jordi Castell adivinar la canción “Traicionera” del cantante nacional Américo.

Aquí algunas opiniones de los cibernautas.

Igual es interesante la pelea que se armó en Pasapalabra por lo del Reggaeton. Está bien que a uno no le guste, pero no considerarlo música es subirse a un pony culiao de superioridad bien penca. — Gise 🤷🏻‍♀️ (@lapsusgiseldis) December 13, 2018

De acuerdo con Don Luis! Y siguen con su pistas de regueton 👎… aburranse #Pasapalabra — Nani (@Nani_BelenJ) December 13, 2018

Soy culto por odiar el reggaeton Primera presidenta de chile? Pasapalabra Primer afroamericano presidente de usa?

Washington Bien ahí, los odiamos el reggaeton #PasapalabraCHV — shiicho (@shiicho) December 13, 2018

Que onda ese weon de pasapalabra que no le gusta el reggaeton? Filo q no le guste pero el dia del pico le compro esa wea q es porque “denigra a las mujeres” es porque lo encontrai flaite nomas asume la wea. Demas q lo odia porque “ay eztoz milenialzzz” — Baby Llama ✨ (@situsinversus94) December 13, 2018

en pasapalabra dieron el medio huebeo con el reggeaton y yo solo les digo que daddy yankee es un amor y a bad bunny le gustan mucho los conejitos — 🎐🕯 (@colorfulpills) December 13, 2018

Ua se pusieron graves #PasapalabraCHV esto es pasapalabra no estado nacional!!! Sigamos plis 😂😂😂😂 — Luisa Plaza (@LuisaPlazaC) December 13, 2018

Totalmente de acuerdo con q no toquen mas reggaeton en la pista musical #PasapalabraCHV bien #jordi #Pasapalabra — maxim (@maxportosaa) December 13, 2018

bien ahi julian.

Me carga el reggaeton pero hay que ser tolerantes.#Pasapalabra — Paulina Ibarra (@PaulinaIbarra98) December 13, 2018

#Pasapalabra y desde cuándo los faranduleros se volvieron cultos ?? Eeeeeellllooooosssss los que escuchan ópera jajajaja — Clau ❣ (@IsaBeVa77) December 13, 2018