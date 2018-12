"Vibran con la desgracia ajena": Mariela Sotomayor arremete nuevamente contra "Intrusos"

Polémica ha sido la salida de Mariela Sotomayor de "Intrusos". La panelista del programa de farándula fue anunciada de la no renovación de su contrato el martes pasado y, pese a que llegaba hasta fin de mes, prefirió salir de pantalla, generando una serie de repercusiones que provocaron que el espacio de La Red saliera a emitir un comunicado al inicio de su emisión este miércoles.

Publimetro Chile “Star Wars”: Confirman a Pedro Pascal como protagonista y revelan el elenco de la serie de Disney La primera serie en live-action de la saga se estrenará en el servicio de transmisión de Disney + el próximo año.

“Vimos con desilusión sus palabras en un diario nacional, donde dijo haberse sentido ‘una intrusa en Intrusos’, además de cuestionar al equipo realizador de nuestro programa”, expresó Alejandra Valle, conductora de "Intrusos", agregando que "no podemos permitir que se sigan realizando aseveraciones absolutamente falsas, como las dichas en el matinal ‘Muy Buenos Días’, donde mintió respecto de situaciones personales, utilizando el nombre de Claudia Schmidt, adosándole tácitamente alguna responsabilidad en lo sucedido, cuando ella no tuvo ninguna injerencia en su salida”.

La respuesta no se hizo esperar:

"Hola amigos.. tranquilos, lamentablemente y con el tiempo esto tenia que pasar ..antes no me daban ni la palabra y hoy abren el programa hablando de mi… el panel de @intrusoslared se está mostrando en su máximo esplendor de maldad.. jugando bajo.. mienten y hacen daño descaradamente mostrando su toxicidad.. vibran con la desgracia ajena de los famosos y creyeron que podían hacerlo conmigo.. pero hasta aquí les llegó", dijo Mariela Sotomayor a través de Instagram, sentenciando con que "yo con mi chancho felices de que yo haya salido de ahi!!!"

Y es que recordemos que, tras su salida de "Intrusos", Mariela Sotomayor reveló que siempre se sintió como una "intrusa en Intrusos". "No lograba acoplarme al equipo. Siento que ellos me vieron como una extraña", dijo.

Pero eso no fue todo. También aclaró que no quiso despedirse en el programa porque "hay personas que no me hicieron sentir cien por ciento bien". "Si una no se siente bien en un lugar es porque hay personas que te lo hacen sentir así", dijo. Además, publicó una imagen en su Instagram de una conversación por Wathsapp con Claudia Schmidt.