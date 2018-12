Paty López y caso Herval Abreu: "No es un crimen ser acosador, son malos hábitos"

La noche del miércoles, en el programa "No culpes a la noche", la actriz Patricia López conversó con Katherine Salosny sobre el caso Herval Abreu. La actriz compartió con el director cuando este tomo el control de la teleserie "Veinteañeros a los 40", asegurando que "nos topábamos en los pasillos".

La animadora del programa de TVN le consultó sobre cómo reaccionó cuando el director fue denunciado por acoso y abuso sexual a lo que López respondió: "Me sorprendió. Nunca le sentí una energía como… Sí, fue fuerte". La actriz destacó que "encontré positivo, que las actrices se empezaran a atrever a hablar" y reveló que también vivió acoso en la televisión.

"Yo nunca me atreví a hablarlo y tampoco lo voy a hacer ni voy a denunciar, porque detesto la casería de brujas respecto al tema", dijo López sobre el hecho. "Sí creo que plantearlo como un tema, revisarnos, ordenarnos, unirnos, está bien", agregó.

Según la actriz, "no es un crimen ser acosador, son malos hábitos. Son, de repente, quizás, trastornos. No me gusta demonizar a las personas porque hacen algo malo. Yo también me he evocado y no me gustaría que me hagan así por un error".

Finalmente, López dijo sobre el caso Abreu que "espero que se solucione". "Siempre se puede pedir disculpas y que vuelva a ser el tremendo director que fue", sentenció.