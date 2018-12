Pamela Díaz debuta en café concert y arremete contra Carola de Moras

El pasado viernes, Pamela Díaz, Chiqui Aguayo e Ignacio Gutiérrez debutaron en el nuevo café concert llamado "Así es la Tele".

El show basado en un libreto elaborado por la comediante que triunfó en el Festival de Viña 2017, tuvo lugar en el casino Enjoy de Viña, en donde sacaron más de una carcajada.

Sus protagonistas prepararon una rutina en la que recordaron polémicos episodios y rencillas rencillas que se han tomado la televisión.

Fue así,, que entre otros temas, Chiqui Aguayo recordó su paso por la Quinta Vergara y las críticas que recibió por su presentación. "Me están tratando de flaite, que te crees Alberto Plaza", dijo, explicando que "la ordinaria en el Festival no fui yo, fue la señora del lenguaje de señas. Ella fue la ordinaria que me cagó la rutina".

Nacho Gutiérrez, por su parte, se burló de su salida de Chilevisión y lanzó algunos dardos contra sus ex compañeros. "Partí leyendo el tiempo, tenía 22 años y lo hacía como las hue… después me cambié al ‘SQP’ y tenía miedo todos los días que (Felipe) Avello me sacara del clóset, en esa época", dijo, para más tarde añadir que "diez ejecutivos me dijeron que los gays no podían conducir programas de televisión y que tenía que ser más gay. ¿Más? Pero demandé y gané y soy animador del matinal de TVN y estoy muy feliz".

Pero sin duda, la que se robó la película fue Pamela Díaz, quien se lanzó en contra de Carola de Moras, con quien protagonizó una de las controversias más grandes del año. En este contexto, advirtió a Gutiérrez que "una mujer te va a traicionar, una mujer alta (…) No bien evaluada por el público (…) Pero dos mujeres te van a ayudar, una curá y la otra hue..", sostuvo.

Al parecer, los resultados dejaron más que contenta a "La Fiera", que además publicó parte del show en redes sociales.

"Comparto con ustedes lo que fue el debut de la comedia @AsiEsLaTele en @enjoy_vina", escribió en Instagram.