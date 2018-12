El nuevo desafío Julián Elfelbein en CHV

Si existe un gran ganador en al industria de la televisión durante 2018 es Julián Elfenbein. Reclutado por CHV para conducir el programa de concursos "Pasapalabra", luego de permanecer alejado de la pantalla chica tras ser despedido de TVN en 2015, el animador ha visto subir sus bonos de la mano del éxito de espacio que terminó siendo el gran golpe programático del año.

Y es que de ser emitido dos veces a la semana, hoy "Pasapalabra" está cinco días al aire, por lo que Elfenbein inscribió su nombre en el grupo de rostros que más pantalla tienen, como sus colegas de los distintos matinales. Pero tanta exposición habría tenido un impacto negativo en su salud, pues a fines de julio debió ser internado producto de un ataque al corazón. Pese a ello, el conductor no ha bajado el ritmo y sigue grabando ocho episodios a la semana bajo la producción ejecutiva de Carlos Valencia.

Su jefe en el estelar de concurso es justamente la persona con quien está trabajando en un nuevo proyecto. Según confirman a Publimetro fuentes al interior de la señal de Turner, Julián Elfelbein aprovecharía su buen momento televisivo para comandar un nuevo espacio de conversación, que mezclaría el magazine con la contingencia, que está siendo delineado para marzo de 2019. El programa estaría cargo en su realización del mismo equipo de "Primer plano", estelar que sufrió la partida de Francisca García-Huidobro -quien fue contratada por Canal 13- y que saldría de pantalla al menos durante el verano.

Este nuevo desafío de Elfelbein todavía no tiene nombre definido y se está trabajando para que vea la luz una vez que pase la temporada de festivales televisivos que se toman la pantalla en verano. Sobre el día de emisión, indican a este medio que aún no está definido cuál será, pero no se descarta que podría ir los viernes.

Cabe mencionar que el ex animador del Festival de Olmué también era uno de los nombres que estaban en carpeta para la reformulación que sufrirá "La mañana" de CHV. Sin embargo, su fuerte carga de trabajo y su episodio cardíaco llevaron al animador a escuchar el consejo de su familia y no exponerse liderando un proyecto tan exigente como un matinal.