¿La ama aún? Matías Oviedo revela lo que realmente siente Tomás por Rocío en "Verdades Ocultas"

La relación de Rocío con Tomás en 'Verdades Ocultas' ha marcado la historia de la teleserie de Mega: luego de casarse y amarse mucho, una serie de traiciones marcó el romance, lo que terminó en un odio del padre de Tomasito hacia la hermana de Agustina.

Luego de enterarse de que Amelia es efectivamente Agustina y de que Rocío le ocultó la verdad todo este tiempo, Tomás aumentó su rabia contra esta familia. "Es terrible enterarse de esta verdad, porque se da cuenta que ha sido engañado por todos y, en especial, por Rocío", declara el actor Matías Oviedo al portal de Mega.

"Él siente un odio por todo el mundo, sobre todo hacia estas hermanas que han jugado con él y hacia Rocío, que él consideraba el amor de su vida", agrega el intérprete de Tomás.

Además, Oviedo añade un detalle sobre lo que realmente siente por Rocío, su ex esposa: "He ahí donde él tiene un conflicto fuerte, hay un conflicto interno por eso. A él le duele lo que está pasando y se siente engañado, pero también está ese amor por Rocío… y eso no puede evitarlo. En todo caso, por ahora es más fuerte el odio. Ahora ese amor no importa para Tomás".

Es por eso que Tomás "vuelca todo su interés, amor y preocupación hacia su hijo y lo que está ocurriendo con él".