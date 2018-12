Amparo Noguera por polémica de Luis Gnecco: "Encuentro que es lo mejor que tiene este país"

Han pasado semanas desde que Amparo Noguera fue desvinculada de TVN, canal en el que trabajó por 24 años y que actualmente enfrenta una gran crisis. La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo, y es que a causa de esto, se originaron varias reacciones. Una de ellas vino de parte de Raquel Argandoña, quien se refirió al tema durante el matinal Bienvenidos de Canal 13.

"Ayer se supo de la salida de Amparo Noguera de TVN, y yo quiero decirles algo. Amparo Noguera cantaba para que fuera despedida Patricia Maldonado. ¿Ves que uno no tiene que reírse ni desearle mal a otra persona? Siendo que la despedida fue ella", dijo la panelista. Pero no pasó mucho tiempo hasta que sus palabras tuvieron una réplica, y esta vino de la mano del actor Luis Gnecco, quien se refirió en duros términos a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado.

La actriz se había mantenido al margen de la polémica, pero finalmente se refirió al tema en conversación con La Cuarta. "Nunca lo imaginé. Jamás. La gente ha sido muy amable, muy amorosa, pero jamás me lo imaginé, la verdad no", dijo.

"No sé si es porque yo he contestado las entrevistas, porque he hablado de la situación… No sé las razones, pero ha sido bastante revuelo y lo agradezco, porque siento que es porque la gente ha valorado el trabajo que uno ha entregado por tanto tiempo en el canal", explicó.

Además, sobre la defensa que hizo Luis Gnecco frente a los comentarios de Argandoña y Maldonado. "Yo encuentro que Luis Gnecco es lo mejor que tiene este país", señaló. Eso sí, se mostró reacia a involucrarse en las polémicas del mundo del espectáculo. "No me parece interesante hablar del tema. Generalmente yo no estoy metida en este tipo de cosas, prefiero no hablar", contestó.