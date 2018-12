Así de impactante luce Will Smith como el genio de Aladdin

Este miércoles 19 de diciembre surgieron las primeras imágenes de Will Smith como el genio de Aladdin, el remake de la clásica película animada que todo el público está esperando.

Las fotografías fueron difundidas por la revista Entertainment Weekly. La cinta está protagonizada también por Naomi Scott, interpretando a Jasmine y Mena Massoud, en el papel estelar de Aladdin.

New stills from Disney’s live-action ‘ALADDIN’ film have been officially released. (Source: @EW) pic.twitter.com/p5licyrNsV

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 19, 2018