Soledad Onetto se emociona al hablar de sus ganas de ser madre: "Si no sucede este año, ya no va a suceder"

Durante los últimos años, Soledad Onetto se ha transformado en una de las periodistas más notorias de Mega. Sin embargo, detrás de su profesionalismo, esconde varios deseos, uno de los cuales reveló en el matinal Mucho Gusto.

Este miércoles, la comunicadora visitó el estudio del matinal, en donde además estuvo junto a Jazmín Vásquez, para participar de una jornada distendida junto a los panelistas.

Pero en medio de todo, Soledad Onetto habló sobre su vida personal y contó uno de sus más grandes deseos: quiere ser mamá.

Mega

Al respecto, explicó que "es verdad que es un proceso súper personal, pero también pienso que he estado tantos años en pantalla y me lo han preguntado tantas veces que no decirlo es mentir. Si eso es el anhelo, no decirlo es mentir".

Según comentó, el próximo año podría ser el momento en que finalmente lo logre. "Si ya eso no sucede el próximo año, ya no va a suceder", afirmó.

"Me acabo de emocionar contigo", dijo Lucho Jara. "Primera vez, desde que te conozco, que logras expresar tanta sensibilidad en algo tan íntimo. Siento que es parte de tu propio crecimiento", señaló.

Pese a esto, la periodista aclaró que su mayor recompensa durante los últimos años, es el cariño de la gente.