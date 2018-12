Predicciones 2019: Vaticinan que aparecerá un nuevo hijo en la vida de Álvaro Salas

Este año Álvaro Salas enfrentó dos polémicas por paternidad. Se sometió a exámenes de ADN y sus hijos incluso han aparecido en programas de farándula pidiendo que por fin se haga cargo.

El humorista encontró trabajo en televisión y se perfila un buen 2019, al menos en lo laboral, ya que las cartas asegurarían que aparecería un nuevo hijo o hija en su vida.

Así lo comentaron en "Primer Plano" la noche de este viernes, donde las tarotistas Vanessa Daroch y Latife Soto dieron las predicciones de diversos personajes de la TV chilena.

"Yo creo que vamos a tener una nueva noticia", dijo Daroch respecto a Álvaro Salas, luego de sacar una carta de una mujer embarazada.

"El apego al pasado, con la paciencia de esta mujer embarazada, me indica que vamos a tener la noticia de otra hija o hijo, pero no es bebe, no es embarazo, sino está grande y es como en el sur", agregó la tarotista.

Lo laboral y cómo reaccionará el público

Respecto a lo laboral, y consultado por Juan Pablo Queraltó, Daroch dijo que "el proyecto nuevo va a costarle mucho", y que el nuevo hijo "va a llegar un momento en que va a ver que esta haciendo todo mal y que tiene que arreglar todo esto".

"En algún momento (Álvaro Salas) va a parar y lo veo arrepentido", sentenció.

"Un poco de rechazo de las personas, pierde credibilidad y sale una carta de un recuerdo, esta pagando todas las deudas kármicas, todo lo que le pasa en su vida personal es que congeló en los recuerdos", agregó también Latife.

Recordemos que Álvaro Salas es parte del jurado, junto a Francisca Merino y Eduardo Ravani, del nuevo programa de concursos y humor de TVN, "La Huincha", a estrenarse próximamente.