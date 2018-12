Karen Doggenweiler y "La Huincha": "Queremos que se rían en un año que ha sido bien pesadito"

“TVN es el único canal que tiene tres festivales, entonces me gusta mucho que surja un programa como este que busca darle un espacio a nuevos talentos que se quieren mostrar y aspiran a llegar a grandes escenarios. Es algo que me parece súper entretenido, pero por sobre todo tremendamente emocionante”, dice Karen Doggenweiler a horas de que debute “La Huincha”, un novedoso estelar que busca a los nuevas estrellas de la comedia nacional.

Publimetro Chile ¿El sacerdote Allende?: Tuiteros no tuvieron piedad con Carla Pinto tras insólita respuesta en "Pasapalabra" La hija de Carlos Pinto fue víctima del trolleo en redes sociales por su irrisoria

El espacio es también una competencia en la que comediantes emergentes tendrán la oportunidad de mostrar un “aperitivo” de cerca de dos minutos de sus rutinas, mientras una huincha los traslada afuera del escenario. Si logran convencer al jurado, compuesto por Francisca Merino, Álvaro Salas y Eduardo Ravani, avanzan hacia el frente del escenario para mostrar algo más y pasan a un “duelo final”. Los ganadores de esa etapa inscribirán su nombre en las “galas” desde las cuales saldrán los dos triunfadores que se llevarán como premio la oportunidad de presentarse en los festivales de Olmué y Talca 2019.

“Tenemos 15 participantes por capítulo, y en total son 80 los que pasarán por nuestra huincha”, adelanta Doggenweiler, destacando que “hay mucha gente talentosa que necesita una oportunidad. Y buscarla en este programa requiere harta valentía, porque tienen muy poco tiempo para jugársela… y además se van moviendo sobre esta huincha que igual distrae. Eso es algo bien particular, tanto como el hoyo en que pueden caer quienes no sigan avanzando en la gala. Creo que esos elementos le dan un plus bien entretenido para el público”.

Publimetro Chile “Éxito y hasta siempre": La emotiva despedida de Consuelo Saavedra de las pantallas de TVN La periodista se va a Inglaterra junto a su familia.

Aunque Ravani, Merino y Salas tendrán la misión de elegir a los ganadores, la animadora asegura que la opinión del público también tiene un rol clave. “Siento que el jurado es cada vez más permeable a lo que generan los comediantes también en la gente, y por eso creo que serán un voto más en la competencia”, indica.

Rodrigo “Guatón” Salinas también participa de esta apuesta, aunque su rol será muy diferente al del resto de sus compañeros. “Él está al final de la huincha esperando a los participantes. Y fíjate que se da una interacción bien entretenida y gasta delirante entre el ‘guatón’ y aquellos que no clasifican”, señala la animadora de Olmué entre risas.

“La Huincha” debuta a las 22:30 horas de este martes 25 de diciembre, razón por la que Karen Doggenweiler dice que “esperamos que (el programa) sea nuestro regalillo de Navidad…, para todos nuestros amigos TVN, pero también para todos los chilenos. Queremos que se rían en un año que ha sido bien pesadito para todos. Queremos llevar alegría a todos los hogares y sabemos que partimos en un día bien familiar y eso nos gusta, porque este es un espacio pensado para todos en la casa”. Así las cosas, la rubia sentencia: “Esperemos que la gente no solo nos acompañe, sino que además comente en redes sociales y por sobre todo que se rían con nosotros”.