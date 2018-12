El milagro navideño de Pancho Saavedra: sorprendió a una pequeña niña con emocionante regalo

El pasado 24 de diciembre, el animador Pancho Saavedra cumplió el sueño de una niña de 10 años al responder la carta que envió al Viejito Pascuero. En ella, la pequeña identificada como María Francisca le contó su historia de vida y pidió un particular deseo: conocer al conductor de "Lugares que hablan".

"Tengo curiosidad de conocerlo. No tengo papá ni mamá ni hermanos que me apoyen. Tengo una familia que me adoptó de un hogar (…) Me porto bien en mi casa con mi familia", escribió, explicando, además, que quería conocer al animador porque es una persona "muy educada y amable y alegre y bueno para la talla con las personas".

La misiva se viralizó rápidamente a través de redes sociales y para fortuna de la niña, llegó a manos del mismísimo Pancho Saavedra, que a sólo horas de la celebración de la Navidad, viajó hasta la localidad de Quinamávida, comuna de Colbún, para visitarla.

Registro de esto quedó en su cuenta de Instagram, en donde publicó varias fotografías junto a la pequeña, a quien aprovechó de llevarle varios regalos. El más llamativo, fue su libro "Lugares que hablan", inspirado en el programa de televisión del que es fanática.

Pero el momento no solo conmovió a la pequeña María Francisca, sino que también a los miles de seguidores que aplaudieron el gesto. "Pancho eres lo que muchas personas deberían ser. Te felicito, un abrazo", "Eres un gran ser humano panchito. Feliz Navidad" y "Personas como Pancho son las que faltan en este país. Gran persona, ojalá nunca pierdas la humildad y sencillez. Gran persona con un corazón gigante. Muchas felicidades y nunca cambies. Feliz Navidad Panchito", fueron algunas de las reacciones.

"Canalizar tú fama e influencia en cosas buenas te hace más grande…" y "Que gesto tan hermoso Panchito. Por eso la gente te ama. Dios te bendiga por siempre", escribieron otras personas.