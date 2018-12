Ariel Levy sobre Nicolás López: "Les pido que respetemos su legítima defensa y la presunción de inocencia"

"Esta es la primera y última vez que uso esto para hablar del tema", advirtió Ariel Levy, en su cuenta de Instagram. Es que el actor reapareció en varios programas de televisión y, como era de esperarse, tuvo que responder a las preguntas relacionadas con el caso Nicolás López.

Y es que el protagonista de "Promedio Rojo" mantuvo silencio y evitó referirse a la situación que vive el cineasta desde que la revista Sábado publicara los testimonios de la mujeres que lo acusaban de abuso y acoso sexual.

Hace un par de semanas, Levy visitó el matinal "Mucho gusto", donde rompió su silencio. "Hoy día, (el caso) está en mejor lugar que puede estar que es en la Justicia", dijo Levy y agregó: "Si él es culpable, va a tener que atenerse a una pena".

Publimetro Chile Ariel Levy se enojó: "Estoy chato de responder por las ‘weas’ que hizo Nicolas López" Es "un degenerado, un ‘weón’ muy pasado", aseguró.

Esta semana, el actor volvió referirse al tema en un nuevo episodio del programa "Divina Noche" que fue liberado este jueves.

Tras ser consultado si López era un abusador sexual, Ariel Levy aseguró que no lo era, pero si afirmó que el cineasta es "un degenerado, un weón muy pasado y un weón que puede ser muy inapropiado, pero abusador sexual no se condice con la persona que yo conozco, pero eso es lo que yo he visto".

La aclaración de Ariel Levy

Su dichos fueron replicados por varios medios de comunicación, generando la reacción del actor en Instagram, ya que "la mala leche es mucha". En la red social subió el siguiente mensaje: "Nicolás López es mi amigo, lo conozco y sé que no es un abusador.

Sobre las declaraciones que aparecen en medios de mi participación en el programa “divina noche”. Les recomiendo que lo vean completo, es fácil poner que dije la frase “es un degenerado” si la sacan de todo un relato que es más extenso".

Además, Ariel Levy dejó en claro cuál es su postura respecto al director de cine. "López es mi amigo y va a seguir siendo. En los años que nos conocemos y trabajamos juntos nunca lo vi abusar de nadie y les pido a todos que respetemos su legítima defensa y la presunción de inocencia que son derechos humanos fundamentales".