Marcela Vacarezza tras declaraciones de Carola de Moras por Rafael Araneda: "Hay una realidad que se desconoce"

El conflicto entre Carola de Moras y Rafael Araneda fue una de las grandes polémicas de este 2018. Pero al parecer la rencilla está lejos de terminar, ya que ahora fue la esposa del animador, Marcela Vacarezza, quien se refirió al tema.

Todo ocurrió después de una entrevista en la que Carola habló del quiebre en su relación con Araneda, luego que este filtrara un audio suyo enviado al grupo de WhatsApp del matinal.

"Esa filtración tuvo para mí un costo gigantesco y me dolió, más que el costo, el dolor de la familia que estaba sufriendo en ese momento", dijo la animadora.

"Creo que era injusto exponerla, no por mi audio, sino por lo que ellos estaban sintiendo. Creo que fue injusto también porque, al final, nadie midió las consecuencias de esto y pasó como colado", agregó, señalando que hoy ve caras y no intenciones.

Consultada por esto, Marcela Vacarezza indicó que hay algunos detalles del conflicto que no se conocen. "A mí me parece que hay una realidad que se desconoce, que no la sabe nadie. Y creo que hay que transparentarla de repente", dijo en conversación con Intrusos de La Red.

En la instancia, además, la presentadora defendió a su marido que, según su apreciación, se ha comportado "súper caballero". "Nunca ha hablado respecto al tema, nunca se ha referido. Está bien. El tema es ese. Es un tema real", sostuvo.

En ese sentido, reconoció el error de su esposo y explicó que luego de lo ocurrido intentó arreglar la situación. "A los 10 minutos se elimina del grupo de los amigos de nosotros, y al día siguiente, terminando el programa, en una reunión con todo el equipo, donde hay mucha gente presente, se le pide disculpas a Carola, disculpas que ella acepta", explicó.

"Los sentimientos de ella, a continuación, ella los tendrá que responder", señaló tajantemente.