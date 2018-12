"Siento que la amo todavía": Pascual Fernández dedica romántico mensaje a Dani Castro

Este jueves, el ex policía español Pascual Fernández estuvo invitado al programa La Noche es Nuestra de Chilevisión. Allí, participó de una distendida conversación junto a varios rostros del espectáculo, en la que hablaron sobre las ex parejas.

En este contexto, el animador Jean Philippe Cretton lanzó la pregunta "¿está bien tener un remember con la ex?", dirigiendo su mirada hacia el ex Doble Tentación. "Disculpen que me detenga acá, pero Pascual es el que está con el quiebre más reciente", dijo, refiriéndose a su ruptura con Dani Castro.

Sin embargo, esto no fue problema para Pascual Fernández, quien respondió entre risas que "lo he intentado con ella todo".

"Está claro que va en función de que si te quedas muy enamorado cuando se rompió la relación. Siempre hay uno que sufre más o que rehace su vida antes, entonces la otra persona se queda colgando", explicó.

CHV

En la misma línea, reconoció que estaría dispuesto a recaer con su ex pareja. "A mí siempre me quedan fuerzas para chocar con la misma piedra porque siento que la amo todavía", aseguró.

Su respuesta desató risas y bromas en el estudio, y rápidamente Jean Philippe se acercó hasta su puesto para abrazarlo.

Recordemos que la pareja oficializó su quiebre en septiembre de este año, luego que surgieran varios rumores sobre su posible separación.

"Las imágenes hablan por sí solas", dijo el español durante una entrevista.