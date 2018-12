Camila Recabarren quiere ser alcaldesa

"La política me llama mucho la atención y me encanta", confesó Camila Recabarren. La panelistas de "La mañana" de CHV, conversó con La Cuarta sobre sus ambiciones políticas relacionadas a su ciudad natal y de cuándo se visualiza realizarlas.

"La IV Región es preciosa, pero tú vas y es fome, no hay nada y yo que he vivido toda mi vida ahí me carga que no se puedan hacer tantas cosas positivas y con un alcalde que lleva dos períodos, no se notan los avances", dijo sobre su interés en ser alcaldesa de La Serena.

Pero su inquietud política no es algo que vea realizable a corto plazo, ya que "siento que debo aprender mucho para el momento en que lo haga, para hacerlo muy bien. Y para eso tengo que estudiar, interiorizarme". Además, la modelo aseguró que aun no define con que sector político se identifica, pero, por lo pronto, ya está dando sus primeros pasos para lograr su meta.

"Ya estoy partiendo por hacer muchas obras sociales y eso me ha acercado mucho a la gente", contó.