La emotiva despedida de Francisca García-Huidobro

"Primer plano" dijo adiós. El programa de CHV emitió su último episodio el viernes en la noche y destinó su bloque final para despedir Francisca García-Huidobro. su animadora que emigró a Canal 13.

La conductora fue sorprendida por Julián Elfelbein, quien llegó al estudio de "Primer plano" para acompañar y despedir a García-Huidobro. El animador "Pasaplabra" fue el encargado de presentar un video que hizo un recuento de los 15 años de la conductora en CHV.

"Si ustedes supieran, de verdad lo que yo los quiero, si ustedes supieran lo importante que son para mí", dijo García-Huidobro tras ver las imágenes. "Solo tengo palabras de agradecimiento… Yo llegué acá sin saber nada, siendo actriz. Todo lo que sé lo aprendí aquí", agregó.

Finalmente, Francisca García-Huidobro aseguró que "yo sabía que me querían, pero de verdad no sabía que me querían tanto".