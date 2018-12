Paloma Mami cuenta el origen de su nombre artístico

A tan solo días de haber estrenado su single "No te enamores" y de haber sido destacada por el sitio Billboard, Paloma Mami sorprendió a su seguidores haciendo una transmisión en vivo en la que conversó con sus seguidores.

Fueron poco más de 20 minutos los que la cantante nacional respondió distintas preguntas de sus fanáticos. En esta instancia, y advirtiendo que no le volvieran a preguntar por su salida de "Rojo", Paloma Mami aclaró el episodio.

“Salí porque no me gustaba el contrato y no podía estar en el programa si no lo firmaba. Ese contrato me restringía a no poder hacer mi propia música, que yo quería", explicó.

Su futuro musical

Además, aprovechó la oportunidad para revelar el origen de su nombre artístico. “Me llamo Paloma Mami porque muchas personas que me siguen saben que yo amo a Drake y él, en su Instagram, se tiene como @champagnepapi, y entonces, cuando me hice la cuenta, cuando era más joven, me inspiré en su nombre“, contó.

Sobre sus siguientes pasos en la música, la cantante adelantó que espera sacar un nuevo single antes de su participación en Lollapalooza Chile. También dejó abierta la posibilidad trabajar con otros artistas. “Eso siempre está en mente", dijo.