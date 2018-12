La luna de miel de Mandy Moore en Chile

Una serie de historias de Instagram compartió la actriz estadounidense Mandy Moore que sorprendieron a sus seguidores nacionales. La actriz de la exitosa serie "This is us" estuvo de visita por distintas partes de Chile junto a el cantante de folk Taylor Goldsmith, con quien se casó el pasado 18 de noviembre.

Moore estuvo en la Patagonia, Pucón y San Pedro de Atacama disfrutando de la rica oferta natural de Chile. La actriz realizó expediciones a los glaciales, hiking en parques nacionales, visitó los géiseres del Tatio y probó vino en una viña.













Además, compartió varias historias relatando los viajes que tuvo que realizar para ver todo lo que querían visitar, resaltando que Chile era tan extenso como EEUU, por lo que debían moverse en avión para lograrlo.