Carolina Arregui tras ruptura de Mayte Rodríguez con Alexis Sánchez: "No ha pasado por momentos fáciles"

Este jueves, la actriz Carolina Arregui fue invitada al programa No Culpes a la Noche de TVN, en donde hizo un repaso por su carrera y habló del quiebre de su hija Mayte Rodríguez con Alexis Sánchez.

Todo ocurrió cuando la actriz recibió un especial saludo de la modelo que la emocionó hasta las lágrimas. "Mamita hermosa, linda, te amo (…) Te admiro muchísimo y agradezco todos los días que seas mi madre", fueron parte de sus palabras.

En ese contexto, Carolina Arregui abordó la mediática ruptura de su hija con el futbolista, cuya relación finalizó en septiembre del 2018. "La Mayte no ha pasado por momentos fáciles. Ha sido un año complejo. He estado en todo momento y la he cuidado mucho", señaló.

"La Mayte no necesita consejos, es muy potente. Tiene una inteligencia emocional y una claridad frente a las cosas muy grande", sostuvo. Palabras que fueron apoyadas por su hija María Jesús, quien la acompañó en el set. "Los dos (Mayte y Alexis) son muy buenas personas y todo esto les ha servido para darse cuenta de distintas cosas", explicó.

Recordemos que luego del quiebre, surgieron varios rumores que vincularon a los famosos con otras parejas. Y mientras que a Mayte la relacionaron con Pangal Andrade y Residente de Calle 13, al delantero lo asociaron con la modelo Flavia Medina. Sin embargo, estas informaciones nunca fueron confirmadas.