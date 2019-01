Kel Calderón confirma romance entre Pangal y Kika Silva: "Yo sé porque me lo contó él"

Ha sido la polémica del momento. El romance entre Pangal Andrade y Kika Silva finalmente fue confirmado y la responsable de hacerlo fue la mismísima Kel Calderón, ex pareja del oriundo del Cajón del Maipo.

La influencer fue abordada por un equipo de Intrusos de La Red, que le preguntó sobre los rumores que vinculaban al deportista con la modelo. Respecto al tema, Kel Calderón no tuvo problemas en contestar y corroboró la información que ya había sido entregada por los panelistas del programa.

La Red

"Yo sé porque me lo contó él y me lo confirmó ella", dijo, refiriéndose también a las críticas que lanzó su madre en contra de quien fue su amiga en el pasado. "Mi mamá defiende a sus pollos", señaló escuetamente.

Pero al parecer Kel Calderón no tiene interés en involucrarse en la polémica. "Yo encuentro una lata cuando la ex está ahí opinando de las parejas nuevas. Así que no tengo velo en este entierro y no me interesa meterme en ningún cahuín", sostuvo.

Raquel Argandoña, por su parte, lanzó varias críticas en contra de este romance. Una de ellas fue entregada en su programa Sin Límite de Radio Agricultura. "Yo tengo códigos. Para mí, los ex de mis amigas están muertos… Creo que a Kel la sorprendió mucho", dijo.