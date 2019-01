El "Flaite Chileno" salta de las redes sociales al Festival de Talca

Los grandes festivales de nuestro país, al menos los televisados, han elegido como cartas del humor a distintos exponente del stand up. En esta línea, la Fiesta de la Independencia de Talca no es la excepción y, entre sus cuatro comediantes tiene a un hombre que saltará de las redes sociales al escenario gratuito más masivo de Chile.

Se trata del “Flaite Chileno”, personaje que surgió hace unos seis años a través de Internet y que hace cuatro Esteban Ortíz, el nombre de su creador, decidió empezar a presentarlo en distintos bares de la capital. “Estoy súper contento por la oportunidad que me da el canal”, dice, agregando que esta invitación llegó luego de un arduo proceso, donde ejecutivos de TVN lo comensaron a seguir y ver en vivo su presentaciones. “Iban a ver las rutinas y así revisar el material que uno tiene, donde también el guión se va adecuando a un público más transversal y familiar”, cuenta.

Y es que, a diferencia de sus inicios en Twitter, el “Flaite Chileno” ha ido adecuando su lenguaje y chistes a los tiempos actuales, por lo que la rutina que presentará en la capital de la Región del Maule está pensada para todo público. “La he trabajado harto, ya que la idea es que la mayoría la comprenda y lo pasen bien”, señala, en lo que será su desafío más grande e importante en cuatro años en el humor. “Me he ido adecuando a los tiempos, hay chistes que ya no digo, el garabato, no es que se saque, pero se va adaptando y va donde tiene que ir y no se abusa”, recalca el comediante.

El “Flaite Chileno” es uno de los últimos exponentes de un humor que en Chile ha tenido muy buena recepción: el hacer reír desde el personaje. Fue el caso de “El Malo” de Daniel Muñoz, “Luciano Bello” de Felipe Camiroaga, “Che Copete” de Ernesto Belloni o “Ruperto” a cargo de Cristián Henríquez, por nombrar algunos. La gracia, según Ortiz, está en que el público se logra identificar con su personaje y sus historias de la vida cotidiana.

Por ello, teniendo en cuenta estos exitosos comediantes, la ansiedad se apodera de la cuenta regresiva para su debut en Talca durante febrero y encarar la responsabilidad de hacer reír a las más de 100 mil personas que congrega el festival. “Estoy ilusionado con la propuesta que le llevo a la gente de Talca. Voy con todas las pilas”, sentencia.