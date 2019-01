"Rojo": Emilia Dides es la ganadora de la segunda temporada de cantantes

La noche de este lunes 7 de enero, se vivió por las pantallas de TVN la Gran Gala Final de la categoría cantantes de la segunda temporada de "Rojo", dejando como ganadora a Emilia Dides. La joven de 19 años recibirá la capacitación de un mes en la JA Music World, en Miami, EE.UU., con todos los gastos pagados, más un premio en dinero de 10 mil dólares.

La JA Music World ha preparado en diversas materias a artistas como Thalia y Prince Royce. La pasantía que desarrollará Emilia incluye clases de entrenamiento vocal y auditivo, desplazamiento escénico, entrenamiento para grabación de estudio, y le permitirá también conocer la experiencia de distintos artistas de renombre internacional.

La ganadora de "Rojo" y polola de Toarii Valantin, canta desde los 7 años, y actualmente estudia primer año de canto popular. Quien fuera también candidata a Miss Mundo Chile, tiene como referente a Whitney Houston, de quien interpretó el tema "I will always love you" en esta gala final, y sueña con presentarse algún día en el Madison Square Garden de Nueva York.

El segundo lugar en tanto, fue para Raúl de Jesús Valdés. El joven quien deleitó en su última presentación con el tema "Ahora quién" de Marc Anthony, llegó a "Rojo" con 22 años, desde la comuna de Conchalí, y siempre se sintió orgulloso de su estilo tropical. Además del segundo lugar y un automóvil, De Jesús recibió el premio "Espíritu Rojo" que entrega la producción del programa por llevar de la mejor maneras los valores del espacio.

En esta generación de "Rojo" el tercer puesto también fue galardonado. Con solo 14 años y oriunda de Venezuela, la participante más pequeña del espacio, Valeria Fernández, demostró gran carisma y mucho talento transformándose en la ganadora de un millón de pesos. El cuarto lugar en tanto fue para el limachino, Luis Zapata, uno de los más populares del espacio, mientras que el premio al "influencer" de "Rojo", lo obtuvo el bailarín Rodrigo Canobra.

Según información de TVN, entre las 23.25 y las 01.51 horas "Rojo" tuvo un rating online promedio de 8.6 unidades con peaks de 10 puntos quedándose con el segundo puesto de la noche. En el mismo periodo de tiempo Canal 13 promedió 5.9, Mega 6.5 y CHV 10.5 puntos.

Además el programa se tomó las redes sociales instalando distintos hashtags como los más comentados de la noche entre los que destacaron #EmiliaDides #Raúl de Jesús #CarolinaSoto #RojoGalaFinalCantantes #Valeria y #Toarii

El espacio de talentos que conduce Álvaro Escobar ya confirmó su tercera temporada haciendo el llamado a casting digital para elegir a las nuevas figuras del espacio. Además, durante el verano, "Rojo" tendrá una edición especial "En vacaciones" que incluirá la competencia entre los participantes de la primera y segunda generación y tendrá entre sus animadores a ex figuras del programa.