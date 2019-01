Tonka Tomicic revela la verdadera razón por la que Parived no asiste a la gala del Festival de Viña

La mañana de este miércoles, el panel de Bienvenidos revisó los mejores looks con los que su animadora, Tonka Tomicic, se ha lucido en la alfombra roja de la gala del Festival de Viña. Todo, a raíz del Festival de Las Condes, que se realizará a partir de este jueves y se extenderá hasta el sábado 12 de enero.

En ese contexto, la panelista del programa Raquel Argandoña, lanzó una pregunta aludiendo a su participación en dichas instancias. "¿Te puedo preguntar algo, con respeto? ¿Tú siempre prefieres ir sola a la gala, sin tu marido Marco Antonio… A él no le gusta?", le dijo a la animadora.

Canal 13

Sin embargo, Tonka Tomicic no tuvo problemas en contestar y confesó que la razón por la que su esposo no asiste, es porque "a él no le gusta".

"Yo creo que cada uno con su pega. Nunca me ha acompañado. Creo que una vez fue conmigo a la cena pero creo que fue la única vez", recordó.

Otro de los que manifestó sus dudas fue Martín Cárcamo, quien le preguntó si cuando le tocó animar el evento viñamarino, Parived la acompañaba a la Quinta Vergara, a lo que ella respondió que solo a una cena.

"Si el marido o la persona trabaja en los medios todo bien, pero sino, es demasiada exposición y ¿para qué? Si te ven hasta el pelo de… (apunta a su pómulo)", explicó.