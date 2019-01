Nicolás Gavilán logró cortar maldición del episodio 13 de "Pasapalabra"

Ha sido una constante. Ningún participante de “Pasapalabra” ha podido superar el décimo segundo episodio del programa. Los concursantes, o ganan antes, o se despiden en este capítulo que se ha convertido en maldito.

Y Julian Elfelbein, pese a que tras la eliminación de Macarena Derado aseguró que era algo azaroso, igual adoptó el término y se lo recordaba a Nicolás Gavilán a medida que se iba acercando a este momento.

Pero el estudiante de tercer año de Pedagogía en Música no hizo eco de estos dichos y en su segundo intento en “Pasapalabra” se convirtió en el hombre récord del espacio de concursos de CHV, al ganar el episodio de este jueves y así romper la maldición. “Esta vez me preparé harto y quería durar hartos capítulos. Pero nunca pensé que iba a pasar a la señora Ledy y a la Maca”, contó a Publimetro Gavilán, y agregó: “Obviamente es un honor y un orgullo”.

Proveniente de Hualpén, este joven de 21 años asegura que juega todos los capítulos de la misma forma, pero que con cada participación ha ido mejorando su técnica. “Como que uno aprende a discernir más entre tirar una palabra o guardársela. Yo antes era de guardamela”, contó.

“Es muy bueno para el Rosco. Juega al contragolpe. Espera a que el participante termine para tirar una más. Esas metralletas sorprenden a todos”, añadió Carlos Valencia, productor ejecutivo de “Pasapalabra”. Por ello, no duda en afirmar que Nicolás Gavilán “está haciendo historia”.

Una victoria y un compañero

En estos cerca de 13 episodios, el concursante ha tenido varios famosos con los que ha compartido equipo para lograr sumar segundos para la fase final del programa y entre todos las personalidades que lo han ayudado, destaca al músico y ex voz de Los Búnkers, Álvaro López.

“Yo igual lo admiraba, porque estudio Pedagogía en Música. Se dio una muy buena onda”, recuerda. Del resto, solo se limita a celebrar su ayuda y decir que “no me he fijado mucho en los errores de mis compañeros. He tratado de disfrutar de todos”.

Sobre sus victorias, el estudiante recuerda una en particular: “Hubo un señor que era bien viejito, tenía 87 años. Me dio lata porque su equipo no lo ayudó mucho y llegó con muy poco tiempo. Pudo haberlo durado más”.

Las grabaciones

Cuando Macarena Derado quedó eliminada sin poder pasar del episodio número trece, contó a Publimetro que “a esa altura, estaba algo cansada”. Y es que el desgaste de participar en “Pasapalabra” no es menor. El programa graba dos episodios por jornada, lo que hace que aquellos concursantes que se anotan rachas ganadoras deben vencer dos contrincantes por día. “Las grabaciones son intensas. Se me hace difícil competir en la segunda jornada. Siempre pensaba que iba a perder”, cuenta Gavilán. Una situación a la que se le suma la presión de que “uno quiere romper el récord”. Pese a ello, el concursante se planteó enfrentar este episodio maldito “como todos los capítulos”, estrategia que terminó siendo favorable.

El cariño del público

“Nicolás nos tiene súper contentos. Es un personaje muy querido por la gente. Esa timidez que tiene lo hace querible”, destaca Carlos Valencia sobre el hombre récord de “Pasapalabra”.

“Yo jamás pensé que le iba a caer bien a la gente. Por mi personalidad y porque soy callado”, cuenta Gavilán. Pero el escenario es todo lo contrario. Lo reconocen en la calle y, según el participante, la gente “me da su apoyo y me piden fotos”. “Yo trato de corresponder ese cariño”, agrega.

Habiendo matado la maldición del programa, sólo le queda un objetivo: completar el Rosco. “Me gusta mucho el juego, sobre todo el Rosco. Es frustrante estar tanto tiempo sin poder ganar”, dice. Si lo hace, lo que hará con el dinero todavía no lo tiene bien definido. Sí se proyecta planeando algunos viajes.