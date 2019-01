Solistas chilenos muestran joyas universales en el Teatro Municipal de Santiago en "Ópera Mía"

Con sus mejores galas y tras intensas sesiones de preparación, desde este martes 15 y oficialmente hasta el jueves 17 de enero, el Teatro Municipal de Santiago ofrecerá una imperdible gala lírica bautizada "Ópera Mía", proyecto que cuenta con una cuidada selección de las arias y números vocales más famosos y queridos del Bel Canto, interpretados por las voces chilenas más reconocidas.

"Esta gala representa para nosotros un gran paseo, por fragmentos muy conocidos de piezas universales de la ópera. El público podrá disfrutar de diversos matices y colores, en un espectáculo donde convergen generaciones consagradas de cantantes y los intérpretes emergentes", comentó el maestro chileno Pedro Pablo Prudencio a Publimetro.

Ópera mía recoge esta tradición y asegura un interesante y variado recorrido por el desarrollo histórico del género operístico, con piezas de variados estilos, afectos y estéticas, escritas para distintos tipos de voces y de ensambles. "Nosotros desde el Teatro Municipal y yo en particular, estamos empeñados en hacer una labor pedagógica, acercando a la música clásica a la gente", sostuvo el maestro y cerebro de la gala.

Entre los números vocales más destacados que se presentarán, están el coro de las cigarreras "La cloche a sonnè" de Carmen, el aria “Quando m'en vo” de La Bohème, interpretada por la soprano Patricia Cifuentes, la pieza musical “Brindis tutti” de La Traviata, interpretada por el Coro del Municipal, mientras que el barítono Patricio Sabaté interpretará el aria “Largo al factótum” de El barbero de Sevilla, entre muchas otras.

Para la cantante lírica Evelyn Ramirez, cuando nació el proyecto, todos los cantantes pusieron su mejor entusiasmo en un repertorio de primera línea. "Ahora es el momento de apoyar al talento nacional, le toca al público. Cantar con un teatro lleno es mucho más bonito. Me parece bien interesante que alternemos los generaciones consolidada y emergente de la lírica nacional en una gala como Ópera mía", comentó Ramírez, quien rechazo que el Bel canto sea "fome" para el gran público.

"Habrá traducción simultánea, con todos los recursos audiovisuales y sólo le pedimos al público que asista y se deje llevar", aseguró con alegría, Evelyn Ramírez.

Era sabido por compositores y libretistas del arte lírico que muchas veces el éxito de una ópera dependía, en gran medida, de la popularidad e interés que generaran en el público las arias principales. De hecho, muchas arias de óperas cobraron fama por sí mismas, como piezas de concierto, independientes de la obra.

"Me parece que todo el espectáculo ha sido concebido con mucho cuidado, tanto en la selección del repertorio, como por la calidad de los cantantes que asistiremos a la gala. Para los colegas de las generaciones emergentes será un espacio muy especial para mostrarse. Cantar en el Municipal De Santiago, siempre es una gran oportunidad", comentó el barítono Patricio Sabaté. Como una experiencia muy cálida y cercana, describió el versátil exponente del Bel canto ésta iniciativa. "Tal y como van las cosas, no me extrañaría, para nada, una cuarta función el viernes 18", confidenció Sabaté a Publimetro.

El Municipal ofrecerá tres funciones, el 15, 16 y el 17 de enero a las 20.00 horas. Los precios van desde los seis mil pesos. Más información y venta de entradas a través de www.municipal.cl

Este es el programa de la velada, que se perfila como muy interesante:

ÓPERA MÍA

CORO DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO

Director: Jorge Klastornick

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTIAGO

Dirección musical: Pedro-Pablo Prudencio

Programa

Georges Bizet

CARMEN

Obertura

Coro de los cigarreras "La cloche a sonnè"

Coro de los hombres

Aria Habanera “L'amour est un oiseau rebelle”

Mezzosoprano: Evelyn Ramírez

Coro “Vivat, vivat le toréro!”

Aria “Votre toast, je peux vous le rendre”

Tenor: Patricio Saxton

Chanson bohémienne

Solistas: Evelyn Ramírez (mezzosoprano), Patricia Cifuentes (soprano), Paulina González (soprano)

Pietro Mascagni

CAVALLERIA RUSTICANA

Intermezzo

Coro “Gli aranci olezzano”

Giacomo Puccini

LA BOHÈME

Aria “Quando m'en vo”

Soprano: Patricia Cifuentes

Finale I

Solistas: Paulina González (soprano), Patricio Saxton (tenor)

Intermedio

Gioacchino Rossini

EL BARBERO DE SEVILLA

Aria “Largo al factótum”

Barítono: Patricio Sabaté

Vincenzo Bellini LOS PURITANOS

Aria “Qui la voce sua soave”

Soprano: Patricia Cifuentes

Gaetano Donizetti

EL ELIXIR DE AMOR Cavatina “Udite, udite o rustici”

Barítono: Sergio Gallardo

Duo “Voglio dire”

Solista: Francisco Huerta (tenor), Sergio Gallardo (barítono)

Giuseppe Verdi

EL TROVADOR

Coro del yunque

Aria "Siam Giunti"

Solistas: Paulina González (soprano), Francisco Huerta (tenor)

Aria "D'amor sull'ali rosee"

Soprano: Paulina González

Miserere y Cabaletta

Solistas: Paulina González (soprano), Patricio Saxton (tenor)

AÍDA

Trionfo

LA TRAVIATA Brindisi Tutti

