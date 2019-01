“Chiqui” Aguayo deja el doble sentido y prepara humor más versátil para Olmué

Una rutina centrada en cómo le cambió la vida después de presentarse en el Festival de Viña del Mar es la que mostrará Daniela “Chiqui” Aguayo en El Patagual.

A casi dos años de su polémica presentación en la Quinta Vergara, la hoy panelista del matinal “Muy buenos días” regresa a un escenario masivo el sábado 19 como la carta de humor del penúltimo día del Festival del Huaso de Olmué. “Me estuve preparando haciendo muchas funciones y saliendo a regiones. Esta rutina es como el segundo capítulo de lo que ocurrió tras Viña”, cuenta la comediante a Publimetro.

Y es que en estos casi 24 meses, Aguayo no sólo se ha hecho más visible al salir en pantalla todos los días en las mañanas de TVN, también se ha trazado nuevos objetivos aprovechando, según ella, todas las cosas buenas que le trajo su bullado show en la V Región.

“Este año me he encontrado con un público muy bonito y familiar que me ha obligado a ver las cosas de otra manera”, expone.

Es que, según la panelistas de “Muy buenos días”, este programa le ha abierto una nueva e importante arista para poder llegar a más personas. “Es un mundo nuevo que se me abrió. Una siente la cercanía. Todo los días la gente toma desayuno contigo. Eres parte de sus familias”, explica, para luego agregar que todo este proceso ha ido alimentando su rutina. Incluso reconoce que sus compañeros de programa están expectantes porque saben que son parte de la rutina.

“Hay una evolución en mi trabajo, en mi guion y las horas en escenario son más. Estoy mucho mejor preparada para este festival. Hay una evolución global del trabajo”, asegura Aguayo, sobre este momento.

Por ello, se han generado hartas expectativas de lo que sucederá el fin de semana en Olmué. “Lo más complicado es manejarlas. Cómo lo voy a pasar yo y cómo lo va a pasar el público. Quiero hacerlo mucho mejor que hace un par de años. Hay una ansiedad de más allá de que si me va ir bien o mal”, cuenta y agrega: “Los temas cambian mucho. La rutina de Viña tenía mucho doble sentido, ésta tiene repoco. No tiene que ver con una censura. sino que con una mirada más global de las cosas. Uno tiene que variar y mostrar versatilidad”.