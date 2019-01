“Te invito a reportear": La tensa discusión entre Hugo Valencia y Vasco Moulian en el matinal de TVN

Esta mañana, el matinal "Muy Buenos Días" de TVN ocupó parte de su programa para hablar del enfrentamiento en vivo que tuvieron la semana pasada Francisca García-Huidobro y Tonka Tomicic en la competencia, el "Bienvenidos" de Canal 13.

En aquel encontrón entre las animadoras, Tomicic le sacó en cara a la ex CHV un paparazzeo que Primer Plano le hizo en 2014, durante un viaje a Uruguay con Parived y que al comentarlo en TVN sacó ronchas entre dos de sus panelistas.

"Te invito a reportear"

Se trata de Hugo Valencia y Vasco Moulian, quienes se enfrascaron en una discusión cuando este último quiso corregir a su compañero de labores.

“Yo lo encuentro súper invasivo que uno esté, en este caso con el marido y de repente haya cámaras. Pero, lo que no entiendo es la curiosidad de Primer Plano de querer hacer eso…”, dijo María Luisa Godoy, siendo interrumpida por Moulian, quien aseveró que "en esa época, era el rumor de que no estaban juntos”

“Es súper necesario que corrija la información”, dijo Valencia luego de que un par de compañeros intervinieran en la conversación, agregando que, como él trabajaba con Tomicic en esa época sabía muy bien lo que había pasado.

"En la fecha en que fue grabado este paparazzeo, el año 2014, no existía ningún tipo de rumor de que Tonka no estaba con Parived. Y esto yo lo aclaro. porque el día en que Primer Plano emitió este capítulo, a mí me invitaron. Yo fui a ese programa a comentar las imágenes. ¿Por qué se decidió hacer ese paparazzeo? Porque no existían registros en situaciones como íntimas con Parived”

Fue ahí, donde Vasco Moulian lanzó un comentario que no cayó nada de bien en el panelista de farándula del matinal de TVN. “Te invito a reportear, Hugo, para que mañana con solidez me digas…”, lanzó el periodista

“¡Pero si yo estaba ahí!”, insistió Hugo Valencia, agregando que "yo estaba sentado ahí. Para que tú sepas…”

Moulian dio un ejemplo poco entendible respecto a Garay y fueron interrumpidos por la animadora del espacio, quien pidió que "no discutan!”

“Pero cómo no voy a discutir, si él me está diciendo que yo hago mal mi trabajo”, aseveró Valencia en una discusión que terminó al rato luego del enojo de Valencia.

"Me estas invitando a reportear, y yo te digo que no solamente reporteé, si no que además yo estuve en ese capítulo de Primer Plano, sentado comentando estas imágenes”, sentenció.

Acá puedes ver el momento desde el minuto 22.