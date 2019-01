Bailarina de "Rojo" asoma como posible candidata a reina del Festival de Viña

Queda cerca de un mes para el inicio del Festival de Viña, pero las candidaturas para convertirse en reina del espectáculo ya han comenzado a aparecer. El primer nombre, viene de parte del programa Rojo, el talento no sobra, en el que una de sus bailarinas asoma como una de las opciones.

Se trata de Chantal Gayoso, quien participó en la primera temporada del espacio y ahora se muestra dispuesta a tomar el lugar de Betsy Camino, reina de Viña 2018.

"Estoy muy agradecida de de los fans, que me quieran y que me den todo su cariño, pero creo que la candidatura de reina de Viña siempre la han definido los periodistas", dijo a Fotech sobre la posibilidad de presentarse como opción.

"Me interesaría si el canal me lo propusiera. No va en uno, va en el canal. El canal te propone, da todo por ti para que seas reina. Y creo que, por los fans, si me lo propusieran, obvio", agregó la bailarina de "Rojo".

¿Pero cómo surgió esta opción? Todo ocurrió cuando los fanáticos del programa iniciaron una campaña para que Geraldine Muñoz y Hernán Arcil se convirtieran en los candidatos oficiales de TVN.Esto provocó que los seguidores de la bailarina iniciaran un nuevo llamado, con el fin de que ella y Matías Falcón sean los rostros escogidos para representar al canal en el esperado concurso del Festival de Viña.Revisa a continuación algunas imágenes de Chantal Gayoso, bailarina de "Rojo":