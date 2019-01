Kimbra en Chile: “Estoy feliz de que las mujeres tengamos más reconocimiento”

A seis días de la nueva edición del Festival Campo Abierto el evento anuncia los horarios para su jornada de música, además de la participación de Christina Rosenvinge, quien completa el cartel conformado por José González, Kinética, Salamanca Selector, Lyra y la neozelandesa Kimbra.

“Estoy muy emocionada de conocer Santiago”, señala la artista a Publimetro, quien estará presentando los clásicos de su carrera y “Primal heart”, su más reciente material publicado en 2018 y que considera su “disco más honesto y personal”.

La cantante, que ganó bastante reconocimiento por su colaboración el hit “Somebody that I used to know” del australiano Gotye, ha cultivado una carrera dentro un pop que, usualmente, no deja pasar la oportunidad de experimentar y mezclar diversos sonidos que van desde el soul, el jazz, el rock y el hip-hop.

Precisamente este último género es el más presente en su bien acogido “Primal Heart”.

“Ésa es la belleza del pop. Puedes meter tantas cosas y juntarlas en una. Algunos de mis artistas favoritos siempre fueron Prince, Stevie Wonder, Morrissey… Y siempre quisieron desafiar al oyente para que abriera su mente y viera las cosas de una manera distinta. Y pienso que al crear música mezclando diferentes estilos y sonidos estoy abriendo mi propia mente para poder abrir la mente de otros”.

Además de hablar de música, la artista quiso expresar lo contenta que se sentía de la invitación a participar en un festival, señalando lo difícil que era en muchas ocasiones la representatividad femenina en esta clase de eventos.

"Es muy emocionante ver cómo las mujeres han ido ganando más espacios en la música, no sólo como artistas, sino que como productoras, ingenieras, técnicas”, explicó la voz de “Settle down” y agregó “Estoy feliz de que tengamos más reconocimiento”.

El evento al aire libre realizará su cuarta edición este sábado 19 de enero en Parque Araucano.

Horarios:

12:30 horas Puertas

13:30 horas Lyra

15:00 horas Christina Rosenvinge

17:00 horas Kinética

18:30 horas José González

20:30 horas Kimbra

Intermedios por Salamanca Selector

Valores:

$10.000 con acceso hasta las 14:00 horas

$20.000 con acceso libre de horarios.

20% de descuento con CMR Visa y Débito Banco Falabella.