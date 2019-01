"Dragon Ball", "Spider-man" y "Superman": el éxito de las apuestas animadas en los cines

Como la mejor cinta animada de 2018 fue calificada por los medios especializados “Spider-Man: un nuevo universo”. Una película que cuenta la historia de Miles Morales, un adolescente de Brooklyn que se convierte en el “trepamuros” del universo Ultimate de Marvel. Fue tanto el éxito, que el pasado domingo se quedó con la categoría de “Mejor película animada” en los Critics’ Choise Awards. Antes ya había ganado un Globo de Oro.

“La respuesta de la gente, los críticos y nuestros pares ha sido increíble”, dijo al sitio Variety, Robert Persichetti Jr., uno de los tres directores de la película, durante la alfombra roja de los Critics’ Choise Awards. A su vez, su colega Rodney Rothman confirmó que ya se está trabajando en una secuela.

Con todo este éxito de respaldo, no extraña que, pese a que se estrenó el pasado 20 de diciembre, la cinta aún esté en exhibición en varios cines nacionales.

Una cartelera que por estos días también cuenta con otra película animada que está siendo todo un éxito: “Dragon Ball Super: Broly”. La cinta de Toei Animation se estrenó el pasado jueves y ya la han visto más de 300 mil espectadores.

La historia incorpora en el canon oficial al “Saiyajin Legendario”, quien ya había aparecido en cintas oficiales de la saga protagonizada por Son Goku, pero que no hacían eco en la trama de la serie y el manga.

Gentileza

Además, aprovechando esta buena recepción que han tenido la animación en el cine, Cinemark estrenará en distintos cines a lo largo de Chile el lunes 21 y el martes 22 de enero, a las 19:30 horas y en versión subtitulada, las películas “Death of Superman” y “Reign of the Supermen”.

Ambas producciones son adaptaciones animadas de la histórica jugada realizada por DC de matar al héroe kriptoniano en una historia de tres actos que se publicaron entre 1992 y 1993.

Un público cada vez más transversal

Pese a que la adaptación de DC tan solo tendrá una exhibición puntual, que responde a la apuesta de Cinemark de realizar funciones con un contenido de nicho, este tipo de cintas ha logrado capturar a un público más transversal.

De las tres historias antes mencionadas, los hechos que son el corazón de la historia de “Spider-man: un nuevo universo”, son los más recientes.

La aparición de Miles Morales en Marvel data del 2011, en el cuarto número de la historia “Ultimate Fallout”, y de a poco ha hecho su aparición en el universo oficial de la “Casa de las ideas”. Incluso hubo un guiño en la última cinta del “trepamuros” protagonizada por Tom Holland, en la que el tío de Morales aparece como un personaje secundario interpretado por Donald Glover.

En “Spider-man: un nuevo universo”, las referencias a la historia general del héroe de Marvel son varias. Incluso hay una relacionada a la historia que comandó el actor Tobey Maguire y que llegó a los cines entre los años 2002 y 2007. Todas pensadas para una audiencia que se ha relacionado de manera más profunda con el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Por ello, la cinta cumple con atraer nuevos fanáticos con una historia muy bien contada del inicio de un nuevo Spider-man, como para aquellos que ha visto en distintos formatos la famosa frase: “Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

En el caso de la cinta de “Dragon Ball”, el personaje Broly apareció en la década del noventa en tres cintas de la franquicia. Por ello, esta nueva versión a cargo del propio Akira Toriyama era un atractivo importante para los seguidores del universo de Son Goku.

Gentileza

El creador de este manga cuenta de manera oficial el origen del “Saiyajin Legendario” y, de paso, agrega nuevos elementos a la historia familiar de Kakaroto y Vegeta. De cierta manera, la película vuelve a relatar cómo muere la raza de los Saiyajin y cómo llegan los sobrevivientes a la Tierra para aquellos que se sumaron a esta historia con “Dragon Ball Super”.

A su vez, en la dos cintas sobre Superman que exhibirá Cinemark, están basadas en los hechos de comienzos de la década del noventa. Desde esa época hasta ahora, muchos son los cambios que ha vivido el universo DC.

Por esta razón, uno de los atractivos que tiene esta cinta es su capacidad de presentar la muerte de Kal-El como un hecho actual. La referencias a la relación que tuvieron Súperman y Mujer Maravilla o las labores de padre de Bruce Wayne con la llegada de Damian, el actual Robin. Además, a diferencia de lo ocurrido con “Batman: The Killing Joke” (2016), la incorporación de cambios en la historia original, suman.

En este sentido, todas cumplen con expandir sus respectivos universos, pero también no olvidan o relegan a su base original de fanáticos que han construido con los años.