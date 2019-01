La explosiva risa de Viñuela que asustó a hija de Titi Aguayo en "Mucho gusto"

Todo estaba bien en el matinal "Mucho gusto" de Mega. La audiencia disfrutaba de una afable conversación con sus dos invitadas, las actrices Titi Aguayo e Isidora Urrejola.

Ambas llegaron al programa para hablar de su amistad, del cariño que se tenían, anécdotas y maternidad, el último elemento que las unió prácticamente al mismo tiempo.

En ese contexto es que Aguayo se encontraba acompañada de su hija, la pequeña Ema, de dos años.

En un instante, mientras la animadora Karla Constant explicaba que ella era una madre aprehensiva y que no le gustaba dejar a sus hijos solos, salvo para pasar un rato de relajo con su esposo, José Miguel Viñuela estalló en carcajadas, esas que todos ya conocen bien.

El problema fue que Ema, no acostumbrada a la risa del animador, se asustó y acurrucó en el pecho de su mamá tratando de no oír al ex Mekano.

El momento quedó registrado y ha sido compartido en redes sociales.