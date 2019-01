"No me pidas 'La tetita' que ya fue": Wendy Sulca se reinventa en el reggaetón con nuevo videoclip

Hace algunas semanas la cantante peruana Wendy Sulca hizo noticia por haber eliminado de su canal de YouTube algunos de sus temas clásicos como "Cerveza, cerveza" o la clásica "La tetita", en los que entonaba letras infantiles sobre una base de música tradicional y folclórica de sus tierras.

La artista ha estado construyendo su carrera a través de los años intentando desmarcarse de la imagen que aquellos virales generaron sobre ella y buscando mostrarse como un rostro más maduro en la música.

En ese contexto lanzó "Eso ya fue", una pieza de reggaetón en el que la letra juega un importante rol por sus metáforas y el uso del doble sentido en el que se puede leer la clásica canción de desamor, así como la sepultura de su carrera marcada por las burlas de los usuarios de internet.

Todo esto queda evidentemente demostrado en el pre-coro de la canción cuando Sulca canta "No soy una señorita, soy una mujer, no me llames, no me insistas, que ya te olvidé, ya no estas más en la lista, te borré, no me pidas la tetita que ya fue".

Wendy Sulca se reinventa

A través de una entrevista con un medio peruano, Wendy Sulca además reveló que quienes están detrás de la composición de su nuevo sencillo y videoclip son productores de artistas destacados del género como Enrique Iglesias, Maluma y Becky G.

“Los compositores del tema son Gonzalo Calmet que es parte de mi equipo de trabajo, así como Patrick Ingunza, peruano que ha compuesto temas para Becky G, como ‘Mayores’”, señaló la joven, añadiendo que "además, está Mario Cáceres que compuso “Mi cama” de Karol G y “No me acuerdo” de Thalía”.

En la misma entrevista, Wendy Sulca explicó que "la decisión de retirar algunos videos va porque la gente conozca mi nueva faceta".