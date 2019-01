Olmué 2019: "Macha" de Chico Trujillo rompe el silencio: "No tengo ninguna reticencia con la televisión"

Abrieron la primera noche con una efectividad incuestionable y dejaron la vara alta para los artistas posteriores. Chico Trujillo logró deslumbrar al público y lo hizo bailar en el ya emblemático Patagual.

La banda liderada por el cantante Aldo "Macha" Asenjo tocó algunos de sus éxitos más conocidos, un número especial para el 50ª aniversario del Festival del Huaso para luego hacer algo inédito: hablar con la prensa.

TVN

Pero sólo a medias. El artista ignoró las cámaras y a los animadores durante su paso por el backstage para dirigirse a la radio y hacer un par de declaraciones luego de mucho tiempo sin hablar con con los medios.

“Aquí (en el Festival de Olmué) estamos en casa. Así que estoy contento. Me siento muy bien. No tengo ninguna reticencia con la televisión y la radio. A veces hacemos las cosas dependiendo de cómo nos vamos sintiendo y lo que queremos hacer y no queremos hacer. En ningún caso siento un desprecio por los trabajadores de la televisión ni de radio", dijo "Macha".

Asimismo, el vocalista destacó la posibilidad de compartir el escenario con Guachupé: “Hemos ido creciendo todos juntos, entonces eso hace que seamos parte de un lugar lindo, de música que hace moverse, que hace bailar".

Finalmente, el compositor de "Medallita" dio las razones de su visita al Festival del Huaso:

"Aceptamos poder venir porque vivimos en un país muy difícil, en situaciones muy difíciles, no sólo en el país, en el mundo entero. Pasan cosas al revés, el mundo está al revés. Privilegiamos cosas que no debiéramos privilegiar tanto, meramente como vivir bien, calidad de vida, poder compartir. En cambio toda esta carrera por tener algo es bastante ridículo”.

Luego insitió en que "me llena de alegría (estar en Olmué). Ojalá todos se hayan ido (de El Patagual) con el corazón abierto, grandote, para seguir haciendo cositas”.