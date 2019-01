Olmué 2019: Rutina de Altoyoyo genera opiniones divididas entre la audiencia

El humor es siempre unos de los puntos fuertes de los festivales nacionales y el encargado de dar la cara en la primera noche del Festival de Olmué 2019 fue Rodrigo Vásquez, mejor conocido como Altoyoyo.

El joven humorista se enfrentó con el público de el Patagual luego de que Chico Trujillo encendiera los fuegos.

A las 12 de la noche, Altoyoyo comenzó con una rutina de stand up comedy que tuvo altos y bajos, principalmente por el desafío de mantener la calma entre el público de Guachupé, quienes estuvieron constantemente generando un ambiente tenso para Vásquez. De hecho, en un momento de su rutina, Altoyoyo se enfrasco en una especie de discusión con los fanáticos de la banda nacional, pero salió bien del tenso momento.

Posteriormente, en el backstage, Altoyoyo aseguró que se había preparado por alrededor de sies meses para la ocasión.

Pese a todo, a través de las redes sociales hubo muchos seguidores quienes demostraron su apoyo al humorista, así como también otros que derechamente no les gustó su humor y hasta lo tildaron de "imitador de (Felipe) Avello".

Caché a #altoyoyo haciendo stand up en Buenos Aires, donde estudió… no es una copia de Avello, el loco tiene circo hace ene rato, quizás se parecen en estilo. Yo lo encuentro pulento!

Se nota que no lo conocían, porque él es así y no imita a nadie 😊 #AltoYoyo #olmue50años

El que no conoce a Avello a cualquier #altoyoyo le reza

Me he reído muchoooo con este loco #ALTOYOYO bastante similar a Avello , me gusta … bien! hay q saber reir de y con todo 😊😂😂😂#Olmue50años

— Marcela Bahamonde O (@Marcetemuco) January 18, 2019