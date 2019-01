Fans del K-Pop crean una cadena humana para proteger al grupo Super Junior de otros seguidores en Santiago

La fiebre del K-Pop ya está en Chile… Incluso en las calles de Santiago.

Luego de que la conferencia de prensa del festival SM Town Live que debía celebrarse el pasado jueves en la noche en el Mall Plaza Egaña fuera suspendida por motivos de seguridad, pareciera que los fans de la música coreana captaron el mensaje… Al menos algunos.

Y es que durante la tarde del viernes, mientras el grupo Super Junior paseaba por el centro de la capital, un grupo de fans hizo una cadena humana para protegerlos de otros fans más exaltados que gritaban e intentabas tocarlos.

En un video captado por un usuario de Twitter se puede escuchar como los seguidores, a modo de escoltas, gritaban a los demás “no los toquen (…) Dejen de gritar”, intentando mantener la calma y protegiendo a sus ídolos.

Idk if you already saw this but they were taking care of them. They did human chains to keep them safe and they were saying "Don't touch them". The last one screamed "GIVE THEM THEIR SPACE PLEASE"@SJofficial @shfly3424 #SuperJuniorEnChile #SMTOWNenChilepic.twitter.com/4JOZTCRkCR

— " (@yesungscloudx) January 18, 2019