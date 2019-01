Luis Gnecco explica el verdadero motivo por el que se disculpó con Paty Maldonado y Raquel Argandoña

A finales del año pasado se desarrolló una de las polémicas más "sabrosas" para los programas de farándula luego de que el actor Luis Gnecco, en un impulso, tildara a las animadoras Paty Maldonado y Raquel Argandoña de "par de viejas culiás!", por un desaire que estas hicieron a la actriz Amparo Noguera.

Y aunque parecía que se iba a tratar de esos conflictos que nunca se iba a resolver, finalmente Gnecco reflexionó sobre la situación y, voluntariamente, decidió llamar al programa que las dos veteranas de la TV conducían en Radio Agricultura.

Allí, durante un contacto telefónico, el protagonista de "Neruda" se mostró arrepentido de sus dichos, y fue correspondido tanto por Maldonado como por Argandoña.

Pero durante su última visita a Chilevisión, al programa "La noche es nuestra", Luis Gnecco volvió a dar detalles del enfrentamiento y se dispuso a explicar cuáles fueron los verdaderos motivos de su mea culpa, así como de qué lo motivó a insultar a las mujeres.

“Cuando escribí eso, lo escribí embalao, como una choreza… Un día como que me calenté y opiné esta cuestión. Después dije ‘en realidad no soy así’. No me gusta andar haciendo eso. ‘¿Qué hago?’. Te juro. Era fin de año y dije ‘¡puta qué lata esta weá!’. Además porque el cabro, el hijo de la Raquel, fue a la casa de mi ex mujer. ¡Qué lata esta weá!”, señaló al panel del programa.

El actor contó que también, de alguna manera, tenía miedo de que Hernán Calderón, el hijo de Argandoña que lo había estado amenazando por insultar a su madre, se enfrentara a su hijo.

"Yo me preocupé también por el Mateo. Los cabros tienen la misma edad, sabemos las cosas que pueden pasar", señaló, y luego indicó que "entonces, dije ‘sabí que le voy a dar una vuelta’. Y llamé a la productora del programa (radial de Argandoña y Maldonado), porque quería hablar con ellas en vivo. Hablé con ellas personalmente, y me sorprendió que efectivamente se lo tomaron súper bien. Y como decía la Patricia Maldonado, como ella es como tan así ‘esto habla muy bien de ti, eres un hombre…’".

Gnecco también aseguró que la raíz de su arrepentimiento no tuvo nada que ver con las amenazas de Calderón ni de ningún tipo.

“Era una weá que me tenía medio atravesado, porque ná que ver, sobre todo ahora. Un par de actores me llamaron y me dijeron ‘¿te amanazaron que tuviste que pedir disculpas?’. ‘No weón, pedí disculpas’. Fuera de broma”.

Fue ahí donde Philippe Cretton, que se encontraba en el programa, le comentó que él pensaba que quizás lo habían amenazado, a lo que el actor que interpretó a Karadima dijo: “No. ¿Sabes lo que pasa? Es que este país es muy diverso y tiene que existir diversidad de opinión, te guste o no te guste. Y si una persona opina algo que te parece terriblemente flagrante, que va en contra de tu sistema de creencias, de tus principios morales, de lo que fuera, simpatías políticas; bueno, esa persona se tendrá que hacer cargo de eso".

Luis Gnecco y la tolerancia

Posteriormente, Gnecco quiso añadir la visión que ha estado desarrollando últimamente respecto de la tolerancia en el país.

“Decía la Patricia Maldonado ese día: ‘Yo soy una persona de derecha pro Pinochet. Opino esto, opino lo otro, pero no soy tonta. Y nunca he tomado ese programa matinal para hacer proselitismo político’. Tiene toda la razón, en rigor nunca lo ha hecho. Yo creo que tenemos que ser, insisto, te guste o te guste, respetuosos de la diversidad absoluta que hay en este país y tenemos que acostumbrarnos porque este país va a ser cada día más diverso”.