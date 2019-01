Karen Bejarano responde a usuaria que le preguntó cuándo volverá a ser madre: "Por ahora no puedo"

Como parte del desafío #10yearschallenge que se ha tomado las redes sociales, Karen Bejarano publicó una imagen mostrando cómo ha cambiado en una década.

Inmediatamente, el collage generó una ola de comentarios, entre los que sus seguidores lanzaron varios halagos. "Igual de hermosa", "Tan linda como siempre" y "Cada día más linda", fue parte de lo que dijeron.

No obstante, hubo quienes aprovecharon la publicación para hacerle algunas preguntas. Es lo que ocurrió con una usuaria de la red social, quien le consultó cuándo volvería a ser madre.

"Linda Karen… Y cuando la Karen chica bebé… Ya está bueno… Mi hija tiene uno de la edad de Guille, Joaquin Tomás y después Agustin Mariano. Son hermosos", dijo.

Instagram

Ante la duda, Karen Bejarano se tomó el tiempo de responder y explicó que por el momento no puede hacerlo.

"Si todo fuera tan sencillo como traerlo al mundo y ya… Pero no. Hay varias responsabilidades que se adquieren con los hijos y me encanta mi rol de madre, y como tal debe ser siempre responsable y no quiero traer un niño o niña al mundo y no darle todo lo que se merece. Así que por ahora no puedo, pero si Dios quiere más adelante puede venir y yo feliz de [email protected], porque me encanta ser madre", señaló.