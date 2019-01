Beto Espinoza renuncia a "Morandé con compañía": "Nunca fuimos considerados parte de Mega"

"Morandé con Compañía" está en medio de una profunda reestructuración. Además de perder un día de emisión, el programa de Kike Morandé también ha dejado partir a sus comediantes. Si Ernesto Belloni y Vanesa Borghi fueron desvinculados, esta vez otro de sus rostros decidió renunciar a la estación de Vicuña Mackenna.

Se trata de Beto Espinoza, quien estuvo por más de una década en el espacio del prime de Mega.

“Formalmente acabo de renunciar a 'Morandé con compañía', programa al que estuve ligado por más de 15 años. La verdad es que me voy feliz y contento de haber sido partícipe de un equipo maravilloso, las mejores vibras”, afirmó el comediante a través de redes sociales.

"Nos vamos en buenos términos. No llegamos a un acuerdo para este año y solamente eso, pero es un acuerdo profesional y a cualquiera le puede ocurrir”, agregó Beto en Instagram.

Los descargos del comediante

Luego de publicar el video en la mencionada red social, el ex "Morandé con Compañía" tuvo palabras más críticas hacía su otrora canal. Así lo mencionó en el programa "Intrusos" de La Red.

“(Mi salida) fue netamente por un tema económico que derivó en una renuncia mía. Yo no acepté los nuevos términos porque sentía que no correspondía”, dijo, agregando que "a mí me descontaron prácticamente el 50%, pero yo no acepté ninguno de los términos. Después hubo un arreglo, un trato mejor, pero yo no acepté tampoco porque yo ya había hecho un esfuerzo económico y sentía que no me correspondía”.

Por eso, Beto Espinoza siente que faltó más apoyo por parte de Mega. “El canal, siento yo, que nunca fue muy apañador respecto a Kike 21. Kike 21 luchaba con sus propias armas. Tuvimos algunas reuniones con la gerencia de Mega, por el poco apoyo que nos dieron durante toda la vida”, aseveró.

“Lo digo con hidalguía, nunca fuimos considerados parte de Mega, excepto para ciertas cosas como redes sociales, pero nosotros entendíamos que era así porque éramos una productora externa y Mega nunca nos dio apoyo como correspondía”, recalcó más tarde.

"para Mega existen tres áreas súper claras: matinal, prensa y área dramática, y nadie más”, sentenció en "Intrusos".