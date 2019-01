Raquel Argandoña indignada por decisión de Kel Calderón: la bloqueó en redes sociales

Durante el fin de semana, la influencer Kel Calderón preocupó a sus seguidores luego de informar que sufrió una fractura.

La noticia la dio a conocer a través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de un millón de followers.

Sin embargo, su madre no sabía nada al respecto. Así lo contó en el matinal Bienvenidos de Canal 13, en donde explicó que no pudo ver la comentada publicación. "Es que me bloqueó", comentó la panelista.

Publimetro Chile Cathy Barriga arremete contra el matinal "Bienvenidos" tras criticarla por mural: "Eso se llama bullying” El mural de Liceo Nacional de Maipú donde aparece la alcaldesa ha dado mucho de qué hablar

Al parecer, la licenciada en Derecho está cansada de la preocupación de su madre y, por lo mismo, tomó la decisión de ocultarla en sus historias.

Canal 13

"Me bloqueó en las stories. Parece que se quebró", dijo sobre el percance que sufrió Kel. "Fue en este cuento de la exhibición del jeep en Ritoque", agregó.

¿Y qué hizo?

Luego, señaló que "como no me contestaba el teléfono, ayer yo fui a su casa. Tengo llaves. Se le habían perdido sus llaves. Fui a su casa y no estaba durante el día en su casa. O sea, reposo no ha hecho".

"Me tenía molesta, porque hace tres días que quiero verla y me dice que no. Ya averigüé por un amigo fotógrafo. La Kel se quebró los dedos de los pies", dijo sobre la situación de su hija.

Recordemos que anteriormente, la influencer ha manifestado su descontento respecto a las constantes preguntas de su madre. Debido a esto, Kel Calderón le habría dicho "¡Mamá, déjame tranquila! ¡Déjame vivir mi vida!".