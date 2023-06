Don Omar habla tras ser catalogado de homofóbico y dice creer que uno de sus hijos es gay

El exponente urbano William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar, ha estado en la polémica. El cantante ha sido catalogado en Internet como homfóbico por un estado que colgó en sus cuentas sociales.

«Hoy quiero tocar un tema del que me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de hablar de esto por primera vez en mi vida. Quiero hablar de homofobia, de realidades, de oportunistas y de víctimas reales. Para quienes no lo sepan en mi círculo familiar existen alrededor de tres lesbianas y dos homosexuales. Toda la vida, son parte de mi familia. Familia a la que amo, a la que respeto, a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales», sostuvo.

Tras leer la definición de homofobia, el artista de 40 años aseguró que no tiene miedo a las personas gays. Además, contó que tiene familiares que le gustan personas de su mismo sexo.

«Yo fui criado en una casa donde la tolerancia hacia la homosexualidad se enseñó porque desde que era un niño me criaron rodeado de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrío de disfrutar de sus cuerpos, de sus creencias y de sus preferencias sexuales tal cual quisieron».

También habló de una de sus tías, quien fue una de las personas que lo crió. «Desde que tengo uso de razón conozco a su pareja, mi otra tía. Tengo primos homosexuales».

Piensa que uno de sus hijos le dirá que es gay

Don Omar fue más allá. Reveló a sus fanáticos que piensa que uno de sus hijos le dirá en un tiempo que es gay.

«Les voy a confesar más. Creo que dentro de muy poco alguno de mis tres retoños vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es la misma de sus otros amiguitos y saben qué, ya yo lo tengo claro y el día que eso suceda tiene mi apoyo condicional completamente».

El exponente urbano publicó hace unos días una foto suya junto a al siguiente texto: «Lunch break! Alguno de ustedes come ? Yo no #dígalenoalacarnedepato #esdura». Ante esto, cientos de seguidores del reguetonero le respondieron y repudiaron sus expresiones, ya que según ellos son inapropiadas. En Puerto Rico, la palabra «pato» se ha utilizado por años como un insulto a la comunidad LGBTT y esta ha sido prohibida en medios de comunicación del país.

¿Le tira a Kany García?

Además, Don Omar parece responder a los comentarios que hizo la cantante Kany García en Telemundo.

«Homofóbico no soy. La realidad es que yo no soy la víctima y que el único víctima es el que ya no está porque murió [Kevin Fret], la familia de él y no todos los que cada uno empezaron a querer vender taquillas de un concierto que no tiene dos mil boletos vendidos. Esa va para usted señora. Para todos los que de verdad quieren hacerle la cama a quien quieran porque pueden hacerlo, pero no me usen a mí, no me traten como un homofóbico», añadió el cantante.

García, quien lleva tres años de relación con la entrenadora Jocelyn Troche, sostuvo en la dicha entrevista que: “La intolerancia tiene que ir a cero. O sea, nosotros no podemos tolerar este tipo de cosas, más cuando vemos la cantidad de suicidios que vemos dentro de la comunidad LGBTT, por eso mismo, por el bullying, por los comentarios. Eso es tan feo como hoy en día decirle a un negro que no puede montarse en una guagua porque es muy prietito o que no puede ser novio de una mujer blanca…y eso ya no lo toleramos… y decimos ‘¿pero ese tipo racista a estas alturas?’ Es así de terrible”.

“La intolerancia debe de ir por todo lo alto, porque evidentemente vivimos unas cifras terribles. Por eso es que la gente piensa aún que la orientación sexual define al ser humano. Si él no quiere comer carne de la que él no quiera, a mí no me interesa. A mí me gusta la música de Don Omar y me gusta escucharlo por lo que hace y no por lo que quiera hacer con su intimidad ni lo que queramos hacer los demás artistas”, dijo Kany.