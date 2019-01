"Por el amor de Howie D": La especial petición de Jani Dueñas tras confirmación de Backstreet Boys en Viña 2019

Los fanáticos no pueden más. En la noche del miércoles se confirmó la participación de Backstreet Boys en el Festival de Viña del Mar. Una noticia que hace tiempo esperaba los seguidores de la boyband y que cierra la parrilla de este año.

"Los Fans pedían hace tiempo a esta Mega Banda que une generaciones. Hoy su sueño se cumple: Confirmo al Show del Festival de Viña del Mar a: Backstreet Boys @ backstreetboys ¡Bienvenidos # BSB al Festival Latino más grande del mundo! Virginia Reginato # VIÑA2019 # VIVEVIÑA # CHILE", escribió la acaldesa de Viña del MAr en su cuenta de Twitter.

Pero no sólo las fanáticas reaccionaron con fervor a la confirmación. Jani Dueñas, comediante que estará en la Quinta Vergara, se enteró y realizó una especial petición.

“KÁMBIENME PAL DÍA DE LOS BACKSTREET BOYZ SOA ALCALDESA POR EL AMOR DE HOWIE D (sic)“, dijo en la misma red social.

De inmediato la publicación de Jani Dueñas se llenó de likes y retweet. Así que tras unos minutos, la comediante aclaró el porqué de su petición.

"Es porque quiero verlos nomas. Y porque you are my fire the one desire. Nada más", expresó.

Jani Dueñas se presentará en la tercera jornada de Viña 2019, junto con Marc Anthony y David Bisbal. En tanto, aún no se define el día en que Backstreet Boys pisará nuevamente la Quinta Vergara. Sin embargo, en su página oficial dice que es el 28 de febrero.

La primera vez de la boyband

Recordemos que Backstreet Boys estuvo por primera vez en el Festival de Viña del Mar en 1998. En ese entonces, los jóvenes enloquecieron la Ciudad Jardín y tuvieron gran éxito en la Quinta Vergara.

Acá te dejamos un video del recuerdo compartido por la municipalidad.