Pamela Leiva confiesa que pidió más dinero para entrar a un reality por la presencia de Angélica Sepúlveda

Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Por eso, en un nuevo capítulo de HoyCBB la invitada especial es la comediante Pamela Leiva. La mujer que deslumbró con su humor en la última Teletón, nos habló de su vida con la comedia, sus nuevos desafíos y si le gustaría entrar a otro reality.

"Uno nunca sabe, pero siento que ahora no me aporta en nada entrar a un reality", se sinceró Pamela Leiva. "La única motivación sería que me dijeran 'Pamela, te vamos a pagar mucha plata"", agregó.

Y es que la comediante siente que sólo se metería a un reality, como el nuevo que prepara Mega, si puede cumplir un sueño.

"No quiero sonar levantada de raja ni nada, pero la única manera de que entre a un reality, es que yo saliera y me pudiera comprar un departamento al contado", aseguró.

El día en que cobró más

En el reality "Volverías con tu ex", Pamela Leiva estuvo participando haciendo actividades. En ese encierro habían personajes de alto calibre, tales como Oriana Marzoli y Angélica Sepúlveda. En ese contexto, la comediante comentó en "HoyCBB" que cuando entró al programa de Mega, pidió más plata porque estaba ahí la ex "1810".

Y es que recordemos que Leiva y Sepúlveda tuvieron más de una discusión en el espacio de Canal 13.

"Nunca más la vi después del reality. No sabia cómo iba a reaccionar, así que no me expondría por nada. Además que iban a ganar mucha plata por eso (el reality), comentó.

Así que en la reunión previa a su participación, expuso el tema. "Cuando salí sentí que me estaba vendiendo a tal nivel, que me estaba haciendo esto (hace gesto de bajarse los pantalones)", agregó.

Llamó para renunciar al reality, pero ya todo había cambiado. Angélica Sepúlveda se había puesto a pelear con Oriana Marzoli y fue echada del programa.

"Así que seguí haciendo las actividades", sentenció en "HoyCBB".

Acá puedes ver el capítulo completo: