¿Se cambia de canal? Captan a Daniela Aránguiz en Canal 13

Este lunes, el programa "Intrusos" de La Red levantó la incertidumbre luego de captar a Daniela Aránguiz a las afueras de Canal 13. El equipo de periodistas abordó a la ex chica "Mekano" justo cuando ingresaba al lugar al interior de su auto, dejando registro de la situación.

¿Qué andaba haciendo Daniela Aránguiz en Canal 13?

"Venía a buscar unas platas que me debían", dijo entre risas cuando le preguntaron por su visita. Sin embargo, su respuesta no convenció a muchos y es que según las informaciones entregadas en el programa, la ex bailarina se encontraría en negociaciones.

"No sabemos a qué fue. Hasta el momento, por lo menos yo desconozco, a qué habría ido a Canal 13. ¿Se querrá arrancar de Pamela Díaz que llegó al matinal?", comentó Claudia Schmidt.

Al parecer, Daniela Aránguiz estaría evaluando la posibilidad de llegar a un programa nocturno, al que le falta una figura femenina.

Consultado por el tema, Julio César Rodríguez, su actual compañero en el matinal de CHV, señaló que "Me parece súper bien. En la televisión lo más importante es ser generoso. Si es una oportunidad buena para ella, entonces todos nos ponemos felices".